Jahrgangstreffen : Jahrgang 1936/37 trifft sich bei Daus

Wittlich (red) Der Jahrgang 1936/37 trifft sich am Samstag, 7. September, ab 15 Uhr im Restaurant Daus in Wittlich. In gemütlicher Runde gibt es Kaffee und Kuchen und ein Abendessen.