Jahrgangstreffen : Jahrgang 1950/51 trifft sich im Casino

Wittlich (red) Die Angehörigen des Jahrganges 1950/51 treffen sich am Mittwoch, 8. Januar, ab 19 Uhr im Casino in Wittlich, Friedrichstraße 4, zu einem gemütlichen Beisammensein. In der Besprechung wird der für das Jahr 2020 geplante Ausflug festgelegt.

