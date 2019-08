Vortrag : Erziehungsexperte und Bestsellerautor zu Gast in Klausen

Klausen Mit Jan-Uwe Rogge wird erneut einer der bekanntesten Familienberater am Donnerstag, 5. September, im Rahmen von „Kultur in der Wallfahrtskirche“ einen Vortrag in Klausen halten. Der Termin war ursprünglich für den 4. September geplant und muss aufgrund eines Terminengpasses des Referenten kurzfristig verlegt werden.

