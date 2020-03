Kultur : Japanische Professoren informieren sich in Wittlich über das Projekt „seniorTrainer“

Foto: Hans-Peter Pesch. Foto: TV/Hans-Peter Pesch

Wittlich (red) Der demografische Wandel ist nicht nur in Europa zu beobachten. Die Bewältigung dieser Herausforderungen bedarf in Japan noch größerer Anstrengungen als in der Bundesrepublik Deutschland. Eine japanische Delegation besuchte die Caritas Begegnungsstätte der Stadt Wittlich, um sich am Beispiel des bundesweiten Projektes „seniorTrainer“ konkrete Initiativen vor Ort anzuschauen.



