Ausbildung : Gleichzeitig Abitur und Bachelor: Jaqueline lernt einfach schneller

Jaqueline Hansen arbeitet mit 21 Jahren bereits an ihrer Masterarbeit. Foto: TV/Petra Pérez

Dreis Manche Menschen lassen sich Zeit mit der Ausbildung, andere schalten den Turbo ein. Jaqueline Hansen gehört zur zweiten Kategorie und arbeitet mit 21 Jahren bereits an ihrer Masterarbeit.

Man könnte meinen, dass der Tag von Jaqueline Hansen mehr Stunden hat als der von anderen Menschen. Denn: Was die 21-Jährige aus Dreis alles schafft, ist beeindruckend.

Während andere in ihrem Alter gerade mal die ersten Semester an der Uni absolvieren, arbeitet sie bereits an ihrer Masterarbeit. Möglich ist das, weil Jaqueline schon vor dem Abitur ihren Bachelor in Wirtschaftswissenschaften gemacht hatte. Aber der Reihe nach.

Als Siebtklässlerin am Peter-Wust-Gymnasium erhielt sie die Chance, neben der normalen Schule an einem Mathematikkurs teilzunehmen, der schulbegleitend bis zum Abitur dauern sollte. Für Jaqueline kein Problem. Schon in der achten Klasse war sie fertig mit dem Kurs und bereit für neue Herausforderungen. Der betreuende Verein rief dann bei ihr in Dreis an und bot der jungen Frau die Möglichkeit, sich weiterzubilden durch ein Studium an der Fern-Uni Hagen. Für Jaqueline, der das Lernen nie wirklich schwer gefallen ist, war dies eine gute Alternative zum Überspringen einer Klasse.

Zuerst war sie als Gasthörerin eingeschrieben. Nach dem Absolvieren der A-Scheine, was in etwa einem Vordiplom entspricht, hatte sie die Zulassung, auch ohne Abi weiterzumachen.

Während für andere schon die Schule reiner Stress sein kann, bezeichnet Jaqueline ihre Weiterbildung eher als Ausgleich. „Ich fand das nie stressig“, erzählt sie lachend: „Ich war so in einem Flow.“ Das Studium sei ihre Leidenschaft gewesen.

Und dabei stand die junge Frau immer mitten im Leben. Neben Schule und Studium machte sie Jazztanz mit Freundinnen, spielte Keyboard, half ehrenamtlich beim Roten Kreuz. Mit 18 und dem Erwerb des Führerscheins jobbte sie zusätzlich noch in Wittlich. Also eigentlich ein ganz normales Teenagerleben.

Doch schon vor Beginn des 13. Schuljahres hatte sie den größten Teil des Studiums im Bereich Wirtschaftswissenschaften absolviert, der sowohl Volkswirtschaft als auch Betriebswirtschaft beinhaltet. Den Bachelorabschluss machte sie zeitgleich mit dem Abitur.

Jetzt ist Jaqueline Hansen gerade bei der Masterarbeit an der Universität in Tübingen. Aufgrund der Corona-Krise gab es Verzögerungen, aber jetzt geht es voran. Und wen wundert es: Natürlich hat die 21-Jährige noch weitere Tätigkeitsfelder: sowohl einen Job an der Uni Tübingen als auch an der Fernuni Hagen, wo sie Online-Tutorials macht. Beides sieht sie pragmatisch, weil es sie auch in ihrer persönlichen Entwicklung weiterbringt. Und eigentlich habe sie noch nie so viel Zeit gehabt wie bei dem Studium in Tübingen.

Nach dem Masterabschluss möchte Jaqueline Hansen noch gerne promovieren. Wo sie das machen wird, ist bis jetzt noch nicht klar. Gerne würde sie an ein Forschungsinstitut gehen.