Konzert : Jazzige Weihnachtsklänge im Café Heimat in Morbach

Marie-Therese von der Felsen beim Auftritt in Morbach, begleitet von Peter Brucker, Ralf Tapp und Heinz Schick. Foto: Strouvelle Christoph

Morbach Internationale Weihnachtslieder im jazzigen Gewand, gemischt mit Weihnachtsgedichten: Im Morbacher Café Heimat hat Marie-Therese von der Felsen, begleitet von Peter Brucker am Piano, Ralf Tapp am Bass sowie Heinz Schick am Saxofon und an der Klarinette die 36 Besucher ihres Konzerts stimmungsvoll in die Vor­weihnachts­woche geleitet.

