Konzert : US-Band mixt Pop und Jazz

The Bad Plus. Foto: TV/The Bad Plus/Jazzclub Wittlich

Wittlich (red) Der Jazzclub Wittlich präsentiert am Samstag, 11. Mai, ab 20 Uhr die Band „The Bad Plus“ im Casino Wittlich. Das Trio mit Oriin Evans am Piano, Reid Anderson am Bass und David King am Schlagzeug spielt von Rock bis New Wave und Indie-Pop.

Karten gibt es im Vorverkauf für 16 Euro, ermäßigt fünf Euro. An der Abendkasse kosten die Tickets 18 Euro.