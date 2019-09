Musik : Jazzclub präsentiert US-Gitarristen

Wittlich Die Planung der Konzertsaison 2019/2020 des Jazzclubs Wittlich ist abgeschlossen. Die Organisatoren sind stolz, dass einige internationale Acts, die auf ihren Europa-Tourneen weder in Trier noch in Koblenz, noch in Mainz und sogar nicht einmal in Frankfurt Station machen – in Wittlich auftreten werden.

