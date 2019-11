Konzert : Zwei Pianisten spielen Jazzkonzert

Kelvin Sholar. Foto: Trierischer Volksfreund/David Beecroft

Wittlich (red) Der Jazzclub Wittlich präsentiert in der Konzertreihe „Two in One“ die beiden Pianisten Gregory Burk (linkes Foto) und Kelvin Sholar (rechtes Foto) am Samstag, 23. November, um 20 Uhr in der Synagoge, Himmeroder Straße 44 in Wittlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gregory Burk. Foto: Trierischer Volksfreund/Paolo Soriani