Musik : Wenn Legenden auf der Wittlicher Bühne stehen

Wittlich Der Jazzclub Wittlich startet am 13. Oktober mit seinem Programm für die kommende Saison.

Schon das Vorwort im Programmheft des Jazzclubs Wittlich klingt verheißungsvoll. Denn dort spricht Christoph Adams, Vorsitzender des Vereins, von einem Programm, „das im Hinblick auf seine Dichte an Hochkarätigem in der Geschichte des Jazzclubs wirklich Seinesgleichen sucht.“ Sieben Konzerte sind bis zum Frühjahr 2020 geplant. Und gleich das erste am 13. Oktober im Wittlicher Casino hebt Adams hervor. Denn mit Bill Frisell und seiner Gruppe Harmony kommt ein Musiker, der zur Klangfarbe der Gitarre, wie man sie im Jazz benutzt, einen besonderen Beitrag geleistet hat, sagt er. „Frisell hat auch einen starken Bezug zu Folk und Countrymusik, das vermischt sich bei ihm“, sagt er. Mit dabei in Wittlich als Sängerin ist Petra Haden, Tochter des dreifachen Grammygewinners und der „Kontrabass-Legende“ Charlie Haden.