Musik : Jazzige Weihnachtssongs

Wittlich Die Christmasband Swing O.K. nimmt die Besucher am Sonntag, 1., und Freitag, 6. Dezember, jeweils ab 15 Uhr im Rahmen der Wittlicher Weihnachtstage mit auf eine Reise in die bevorstehende Weihnachtszeit.

