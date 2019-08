Buchvorstellung : Autorin stellt Mosel-Krimi vor

Bernkastel-Kues (red) Die aus Bernkastel-Kues stammende Autorin Jenny Port stellt am Montag, 26. August, ab 16.30 Uhr ihr Buch „Tod einer Schlagersängerin – ein Fall für Annika Bergweiler“ in der Buchhandlung Engel am Markt in Bernkastel vor.