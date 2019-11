Lesung : Autor liest aus neuem Eifel-Krimi

Jens Buchner. Foto: TV/Jens Buchner

Wittlich (red) Der Autor Jens Buchner stellt am Mittwoch, 27. November, ab 19 Uhr seinen Krimi „Die Reiter der Apokalypse“ in der Casa Tony M. in Wittlich vor. Der in Traben-Trarbach lebende Autor kombiniert einen Krimi mit einem Stadtführer.

