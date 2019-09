Konzert : Duo spielt Kammermusik

Jerusalem Duo in der Synagoge Wittlich. Foto: Yifat Yogev

Wittlich (red) Hila Ofek (Harfe) und Andre Tsirlin (Saxofon) verstehen sich als neue Stimme in der klassischen Kammermusik. Ihre Musik vereint Klassik mit Klezmer, jiddische Lieder mit Tango und Pop mit Volksweisen.

Mit ihrem Programm „Premiere“ kommt das Jerusalem Duo im Rahmen des Mosel Musikfestivals am Sonntag, 15. September, ab 18 Uhr in die Kultur- und Tagungsstätte Synagoge in Wittlich. Der Eintritt kostet 29 Euro. Karten siehe Info unten rechts. Foto: YifatYogev