Zweijährige Pause : Jesus-Christ-Birthday-Party in Kröv: Endlich wieder Fete an der Mosel

Foto: Holger Teusch

Kröv Der Jugendclub Kröv organisiert am 23. Dezember nach zwei Jahren Pause zum 27. Mal die Jesus-Christ-Birthday-Party unter dem Hashtag #ihrwisstbescheid wie ein riesiges Familientreffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

(teu) Der Slogan reicht. Unter dem Motto „Ihr wisst Bescheid“ und seit dem Aufkommen der sozialen Medien unter dem entsprechenden Hashtag (#ihrwisstbescheid) avancierten die Jesus-Christ-Birthday-Party seit 1994 zur wohl größten Fete an der Mosel. Viel Werbung mussten die Organisatoren des Jugendclubs Kröv nie machen. Die JCB-Party oder einfach die „Jesus-Christ“ ist eine Institution an der Mittelmosel. Rund 2000 Gäste kamen vor der Pandemie – und auf eine ähnliche Resonanz hoffen der Jugendclub-Vorsitzende Ben Schotman und sein Team auch diesmal in der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember.

„Nach zwei Jahren Corona-Abstinenz hoffen wir, dass uns die jungen Leute, aber auch unsere treuen älteren Besucher nicht vergessen haben. Die Jesus-Christ-Birthday-Party ist schließlich schon immer überregional dafür bekannt, dass man dort alte Freunde und Bekannte trifft, die man sehr lange nicht gesehen hat. Nach zwei Jahren ohne Jesus-Christ und gerade auch durch Corona haben sich viele Menschen sehr lange nicht gesehen und da ist die diesjährige Veranstaltung die optimale Gelegenheit, um nochmal alle zu treffen“, sagt Schotman.

An Weihnachten kehren diejenigen, die es aus beruflichen oder anderen Gründen in alle Winde zerstreut hat, oft in ihre Heimat zurück. In der Nacht auf Heiligabend wird die Wartezeit aufs Christkind durch die JCB-Party verkürzt. Man trifft alte Freunde – mittlerweile über Generationen hinweg. „Wir möchten gerne für alle etwas bieten“, erklärt Schotman. „Sei es für die Glühwein-Generation im Außenbereich am Weinbrunnen oder die junge Generation in der Halle.“

38 Bilder So war die Jesus-Christ-Birthday-Party 2019 in Kröv

Unter den von Schotman „Glühwein-Generation“ genannten sind mittlerweile auch diejenigen, die vor fast 30 Jahren die JCB-Party ins Leben gerufen haben. Die Idee war dabei aus der Not geboren. Im Oktober 1994 wurde der U-Boot genannte damalige Kröver Jugendraum geschlossen. Die Heranwachsenden und jungen Erwachsenen in dem Moselort waren frustriert. Mit diesem Zustand wollte man sich nicht abfinden, einen neuen Jugendraum errichten. Aber wie an das Geld für den neuen Treffpunkt kommen?

Martin Rolf, Jörg Steilen, Sascha Hamm, Christian Klein und Andreas Knodt kamen auf die damals irrwitzige anmutende Idee, in der Nacht vor Heiligabend eine Party zu feiern. Ein Name war schnell gefunden: Jesus-Christ-Birthday-Party. Untertitel: „Wir warten aufs Christkind!“ Datum und Name trafen in Kröv und darüber hinaus zunächst nicht nur auf Gegenliebe, schien das ganze doch so gar nicht in die besinnliche Vorweihnachtszeit zu passen.

Aber nur vordergründig. Die junge Generation kann sich auf der JCB-Party, in diesem Jahr wieder angeheizt von DJ Carnage23 aus Trier und DJ SK!T aus Luxemburg, seit je her richtig austoben. Im Außenbereich stehen aber die Begegnungen im Vordergrund. Und an Mitternacht liegen sich sowieso alle zum Song „Last Christmas“ in den Armen und wünschen sich frohe Weihnachten.

Und: Die JCB-Party dient keinerlei kommerziellen Interessen. „Die Veranstaltung wird zu 100 Prozent durch ehrenamtliche Helfer organisiert und umgesetzt. Nur dadurch können wir die Preise an der Veranstaltung selber so niedrig halten. Ein Großteil der Einnahmen, die dennoch erwirtschaftet werden, kommen guten Zwecken im Dorf, dem SOS-Kinderdorf und dem Erhalt des Jugendclubs zugute“, erklärt Schotman. Mehr als 100 Helfer werden benötigt. Viele der 'älteren' Generation und junge Ehrenamtliche haben laut Schotman bereits zugesagt.