Gesundheitswesen : Eine Ausbildung für alle Pflegeberufe

Extra

Wer Interesse an der Ausbildung zum Pflegefachmann/Pflegefachfrau im neuen Ausbildungsjahr (also ab August) hat oder noch auf der Suche nach einem Ausbildungsbetrieb ist, kann sich telefonisch bei der Fachschule in Bernkastel-Kues unter 06531/922090 informieren. In der letzten Woche der Sommerferien ist zudem eine Infoveranstaltung geplant, Details dazu dann in Kürze im Internet unter www.bbs-bernkastel.de