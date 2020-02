Förderung : Jetzt Anträge stellen

Wittlich Die nächsten Sitzungen der Gremien der Stiftung Stadt Wittlich sind terminiert und finden an folgenden Tagen statt: Der Beirat für Soziales tagt am Freitag, 27. März, der Beirat für Sport am Dienstag, 31. März, und der Beirat für Kunst, Kultur, Wissenschaft, Forschung und Umwelt am Donnerstag, 30. März.



Anschließend berät und entscheidet der Vorstand der Stiftung Stadt Wittlich am Mittwoch, 8. April, abschließend über die eingereichten Zuschussanträge.