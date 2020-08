Kommunalpolitik : Merschbacher Friedhof kann saniert werden

Merschbach Bei erneuter Sitzung fassen die Ratsmitglieder einen gültigen Beschluss. Der vorherige war von der Kommunalaufsicht gekippt worden.

(iro) Kleine Ursache, große Wirkung: Bei der Ortsgemeinderatssitzung in Merschbach am Donnerstagabend mussten alle Tagesordnungspunkte vom vorherigen Mal wiederholt werden (der Volksfreund berichtete).

Stattdessen sollen Gabionen-Elemente eingefügt werden. Der Auftrag ging erneut an die Firma Torsten Berg Garten- und Landschaftsbau. Entschieden wurde der Punkt mit fünf Ja- und einer Nein-Stimme. Die stammte von Claudia Greber, die an einen Beschluss von vor neun Jahren erinnerte, in dem die Friedhofssanierung schon einmal beschlossen worden war. „Ist dieser Beschluss je aufgehoben worden“, fragte sie in die Runde. Andere Ratsmitglieder verwiesen darauf, dass sie die aktuell getroffene Entscheidung in Fortsetzung dieses alten Beschlusses sehen. „Ich halte es nicht für gerechtfertigt, das Geld jetzt auszugeben, nur damit es bei einer Fusion nicht nach Morbach kommt“, sagte Greber weiter. Die Ortsbürgermeisterin versicherte allerdings nach der Sitzung, dass die Sanierung nötig sei.