Einzelhandel : Jetzt ist es offiziell: Globus-Markt kommt nach Wittlich

Globus übernimmt zum 30. September 2021 den Real-Markt in Wittlich. Zunächst stehen am Standort über mehrere Monate umfangreiche Umbau- und Renovierungsarbeiten an. Wann die Neueröffnung geplant ist und wie es am Standort mit den Arbeitsplätzen aussieht.

(red) Am 1. März hat die saarländische Kette nun endlich die Katze aus dem Sack gelassen: „Globus übernimmt zum 30. September 2021 den Real-Markt in Wittlich. „Zunächst stehen am Standort über mehrere Monate umfangreiche Umbau- und Renovierungsarbeiten an, die Neueröffnung ist im Frühjahr 2022 geplant“, erklärt die Pressestelle des Unternehmens. Alle Arbeitsplätze am Standort Wittlich sollen erhalten bleiben. „Entstehen soll ein großzügiger und moderner Globus-Markt mit Lebensmittelschwerpunkt und Fokus auf Frische und Eigenproduktion. Den entsprechenden Bauantrag reicht Globus im Laufe dieser Woche bei der Stadt Wittlich ein.“

In den letzten Wochen verdichteten sich die Hinweise, dass Globus den Real-Markt in der Justus-von-Liebig-Straße übernehmen will. Nun herrscht Gewissheit.