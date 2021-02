Faszination Mosel : Jetzt zur Woche der Artenvielfalt anmelden

Bernkastel-Wittlich (red) Für die im Mai geplante „Woche der Artenvielfalt“ können Akteure in der gesamten Moselregion noch bis 7. März 2021 ihre Veranstaltungen zum Thema „Biodiversität“ online unter https://www.lebendige-moselweinberge.de/wochederartenvielfalt.html anmelden.

Die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ und das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel als Veranstalter gehen trotz der aktuellen Corona-Lage davon aus, dass die meist kleinen, in freier Natur und nur mit Anmeldung stattfindenden Events in dieser Aktionswoche unter Beachtung von Hygienekonzepten stattfinden können.

Die Regionalinitiative Mosel ruft daher Akteure von Koblenz bis Perl dazu auf, sich an dem Projekt „Faszination Mosel – Woche der Artenvielfalt“ zu beteiligen. Auch Akteure mit Events in der Moselregion in Luxemburg und Frankreich können mitmachen.