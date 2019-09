Kommunalpolitik : Sekt, Häppchen und viele Dankesworte

Die neuen Träger der Schultheiß-Colin-Ehrennadel (von links) und der Bürgermeister: Harald Fau, Jürgen Junk, Adelheid Wax, Thomas Oehlenschläger und Joachim Rodenkirch. Foto: Ilse Rosenschild

Wittlich Von Pflichtübung keine Spur: Joachim Rodenkirch, Bürger­meister der Stadt Wittlich, ehrte und verabschiedete zahlreiche Kommunalpolitiker, darunter den langjährigen Ersten Beigeordneten Albert Klein.

Festliche Atmosphäre in der Synagoge: Der Wittlicher Bürgermeister Joachim Rodenkirch hat verdiente Kommunalpolitiker geehrt und ausscheidenden Ratsmitgliedern gedankt und sie verabschiedet. Dass das keine Pflichtübung ist, machte das Stadtoberhaupt gleich zu Beginn deutlich: Denn Kommunalpolitiker seien Repräsentaten und „Garanten unserer Demokratie“, die zunehmend durch „Populisten, auch hier bei uns vor Ort, in Gefahr gerät“. Allen Anwesenden, die die sich mit ihrem Engagement für Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit einsetzten, sagte Rodenkirch deshalb ausdrücklich Dank. Ganz besonders gelte das für die Kommunalpolitiker. Was diese leisteten, versuchte der Rathaus-Chef, andeutungsweise in Zahlen auszudrücken.

In den vergangenen fünf Jahren habe es beispielsweise 50 Ratssitzungen mit 914, 223 Ausschusssitzungen mit 2263 und 87 Ortsbeiratssitzungen mit 586 Tagesordnungspunkten gegeben.

Info Schultheiß-Colin- Ehrennadel Die Schultheiß-Colin-Ehrennadel wird nur an kommunalpolitisch ehrenamtlich tätige Persönlichkeiten verliehen. Erstmals war das 1991 anlässlich der 700-Jahr-Feier der Stadt der Fall. Vater und Sohn Colin haben von 1295 bis 1347 als Schultheiße die Geschicke von Wittlich bestimmt.

Besonders im Fokus standen vier Ratsmitglieder, die die Schultheiß-Colin-Ehrennadel erhielten. Mit dieser werden Männer und Frauen in Wittlich ausgezeichnet, die drei Wahlperioden lang im Stadtrat mitwirkten. In der Synagoge wurde die Auszeichnung Harald Fau, Jürgen Junk, Thomas Oehlenschläger und Adelheid Wax ans Revers geheftet. Winfried Schabio, der nicht anwesend war, wird sie zu einem späteren Zeitpunkt erhalten. Die Auszeichnung besteht übrigens aus Gold.

Auch Albert Klein wurde verabschiedet (der TV berichtete). Klein sei 45 Jahre in der Kommunalpolitik tätig gewesen, 20 Jahre davon als Erster Beigeordneter. Er habe insgesamt fünf Bürgermeister in seiner aktiven Zeit erlebt, machte Rodenkirch deutlich. Die Zusammenarbeit mit Klein habe er als „überaus kollegial“ erlebt. Sein Engagement sei zukunftsorientiert gewesen. Rodenkirch hob aber dessen Streitbarkeit und Kompromissbereitschaft hervor. Anschließend erhoben sich die rund 130 Anwesenden und klatschten minutenlang.

Die Anerkennung des Stadtoberhauptes galt auch den Ratsmitgliedern Carlo Bauer, Matthias Becker, Rudolf Bollonia, Horst Kirch, Edwin Mehrfeld, Anja Vollmer, Reinhold Westhöfer, Jutta Zens-Hilsemer, Ralf Dörrenbächer, Hubert Weinand, Volker Keßler, Bernhard Kossendy und Winfried Schabio, die in der neuen Wahlperiode nicht mehr dabei sind. Auch von ihnen waren nicht alle anwesend. Ebenfalls verabschiedet wurden die ehemaligen Ortsvorsteher Hermann Josef Krämer aus Bombogen, Peter van der Heyde aus Lüxem und Holger Freund aus Dorf. Und last, but not least die Ortsbeiratsmitglieder, die nicht mehr an Bord sind: Marita Backes, Marita Görgen-Rutkewitz, Andrea Kien, Thomas Nickel, Olaf Röder, Alfred Thetard, Ludwig Thetard, Ruth Thiesen, Simon Adriani, Volker Kiesgen und Karl-Josef Schiffer.