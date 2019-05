Beruf : Jobmesse eröffnet neue Berufsperspektiven

Wittlich (red) Die Agentur für Arbeit veranstaltet am Dienstag, 28. Mai, von 8.30 bis 12 Uhr die Kontaktmesse „Jobs in der Produktion“ im Casino, Friedrichstraße 5, in Wittlich. Rund zehn renommierte Betriebe aus der Region mit aktuellen Stellenangeboten stellen sich vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Jobsuchende können in einem persönlichen und ungezwungenen Gespräch Einstellungschancen und Voraussetzungen erfragen und die Personalverantwortlichen von sich überzeugen. Der direkte Kontakt zu den Unternehmensvertretern bietet vor allem Menschen mit gebrochenen Lebensläufen oder in einer beruflichen Neuorientierungsphase große Chancen, wissen die Experten der Arbeitsagentur. Der Eintritt ist frei. Interessierte sollten ihren Lebenslauf mitbringen.

Darüber hinaus stehen Mitarbeiter der Agentur für Arbeit für Fragen zur Verfügung. Sie informieren über Jobaussichten in der Region, Unterstützungsangebote und Weiterbildungsmöglichkeiten.