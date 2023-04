Wittlich Mit 70 Jahren ist noch lange nicht Schluss

Vier Jahre hat er dort gearbeitet. Dann musste er 1989 zurück wegen der damals herrschenden Unruhen in China. Vielen Menschen ist noch das Massaker auf Tianànmen -Platz (in Deutschland bekannt als Platz am Tor des Himmlischen Friedens) in Peking in Erinnerung. Doch gab es auch Unruhen in anderen Städten wie Shanghai.