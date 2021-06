Buch : 4096 Seiten über die Bürger von Bernkastel

Bernkastel-Kues Ein Buch über die Einwohner der damaligen Stadt Bernkastel „Die Einwohner der Stadt Bernkastel von 1500 bis 1900“ ist das neue Werk von Jörg M. Braun, das am Freitag, 23. Juli, um 18 Uhr in der Güterhalle in Kues vorgestellt wird.