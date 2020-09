TV-Interview : Ein Leben für die Feuerwehr

Waldbrände stellen Feuerwehrleute heute vor immer größere Herausforderungen. Der neue hauptamtliche Kreisfeuerwehrinspekteur im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch, will neue Schwerpunkte setzen. Foto: dpa/Sascha Rixkens

Bernkastel-Wittlich Mit dem Trierischen Volksfreund hat Jörg Teusch, hauptamtlicher Kreisfeuerwehrinspekteur im Kreis Bernkastel-Wittlich, über seinen Beruf, die Ausbildung und neue Projekte gesprochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Görres

Jörg Teusch ist seit 2015 ehrenamtlich als Kreisfeuerwehrinspekteur (KFI) für Bernkastel-Wittlich zuständig. Er hat in diesem Sommer als einer der ersten unter seinen Kollegen in Rheinland-Pfalz eine hauptamtliche Stelle bekommen. Zu seinen Zukunftsvisionen zählen eine umweltfreundlichere Feuerwehr und die bessere Bekämpfung der Folgen des Klimawandels.

Herr Teusch, welche Aufgaben erfüllt ein Kreisfeuerwehrinspekteur?

Zur Person Jörg Teusch Jörg Teusch wurde 1971 in Wittlich geboren. Der zweifache Vater ist geschieden und wird am 25. September 2020 erneut heiraten. Nach einem Umzug nach Wengerohr wohnte der damals Fünfjährige in der Nähe des Gerätehauses der örtlichen Feuerwehr. Fasziniert besuchte er das Gerätehaus immer wieder, bis er mit zwölf in die Jugendfeuerwehr eintrat.

Jörg Teusch: Im Wesentlichen ist die Hauptaufgabe eines Kreisfeuerwehrinspekteurs die Beratung des Landrates und der Kreisgremien in allen Fragen des Brandschutzes, der allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes. Das ist die Kernaufgabe, und daraus ergeben sich noch viele weiter Aufgaben, wie beispielweise die Beratung der Gemeinden in Brandschutzfragen oder auch Kooperationen mit Hilfsorganisationen oder der Bundeswehr.

Was haben Sie gemacht, bevor Sie ihr neues Amt hauptberuflich ausgeübt haben?

Teusch: Außerhalb der Feuerwehr hatte ich ursprünglich eine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechaniker absolviert und habe mich dann weitergebildet, war dann Serviceberater und Serviceleiter in einem Autohaus und dann Betriebsleiter bei einer der größten Autohausgruppen in Deutschland.

Und bei der Feuerwehr?

Teusch: Bei der Feuerwehr habe ich vor 37 Jahren in Wittlich-Wengerohr in der Jugendfeuerwehr angefangen, bin dann Gruppenführer geworden, war Mitglied im Kreisgefahrstoffzug, dann ein paar Jahre Zugführer allgemeine Hilfe bei der Feuerwehr Wittlich. Anschließend war ich in der Führungsstaffel der VG Bernkastel-Kues tätig und dann stellvertretender Teamleiter der technischen Einsatzleitung Bernkastel-Wittlich. In der Zeit habe ich freiwillig alle Ausbildungen die es in der Landesfeuerwehrschule gibt, bis zur Leitung einer Feuerwehr durchlaufen. 2015 bin ich zum ehrenamtlichen Kreisfeuerwehrinspekteur gewählt worden.

Nach fünf Jahren wurde das Amt jetzt zu einem Hauptamt umgewandelt. Ist eine solche Umwandlung ungewöhnlich?

Teusch: Ich muss sagen ich gehöre damit zu den Vorreitern. In den 24 Landkreisen in RLP sind sechs Kreisfeuerwehrinspekteure hauptamtlich. Daraus lässt sich ersehen, dass das noch keine lange Tradition hat.

Warum wurde es zu einem Hauptamt gemacht?

Teusch: Es ist einfach so, dass die Aufgabenfülle und Termine eine nebenberufliche Tätigkeit nicht mehr zulassen. Die meisten Kollegen sind auch im öffentlichen Dienst beschäftigt und in einer semiprofessionellen Lösung auch für die entsprechenden Aufgaben freigestellt. Es sind nur ganz wenige, die noch in der freien Wirtschaft arbeiten.

Ist es in Rheinland-Pfalz üblich, dass der Kreisfeuerwehrinspekteur hauptamtlich tätig ist oder stellen Sie eine Ausnahme dar?

Teusch: Der Landkreistag hatte schon vor mehr als zehn Jahren beschlossen, dass alle Kreisfeuerwehr­inspekteure hauptamtlich werden sollen, die Entscheidung liegt aber beim Landrat. Der Trend geht mittlerweile dahin, dass Kollegen, die aus dem Ehrenamt scheiden, durch Hauptamtler ersetzt werden.

Macht es Sie stolz, das Amt jetzt hauptberuflich auszuführen?

Teusch: Auf jeden Fall. Die anderen fünf Kollegen waren klassische Berufsfeuerwehrleute, die sich auf die entsprechende Stelle beworben haben. Ich habe als erster Quereinsteiger die zwei Jahre Schulung erfolgreich durchlaufen. Es ist mit 48 Jahren auch eine Herausforderung, nochmal zwei Jahre die Schulbank zu drücken. In der Regel ist außerdem ein Ingenieursstudium im Bereich Technik notwendig. Dass ich es ohne diese Voraussetzung geschafft habe macht mich auch stolz.

Was passiert in dieser zweijährigen Schulung?

Teusch: Es gibt einen halbjährigen Abschnitt, bei der man in der Berufsfeuerwehr verschiedene Stationen besucht, über die man dann auch eine Arbeit schreibt. Dem schließt sich ein Verwaltungsgrundstudium auf der Verwaltungsschule in Mayen an. Da bekommt man dann die Verwaltungsgrundlagen beigebracht, die man als Bestandteil einer Verwaltung kennen sollte. Danach kamen dann sieben Monate in der Landesfeuerwehrschule Rheinland-Pfalz, wo man das komplette Feuerwehrwissen von A-Z beigebracht bekommt und auch geprüft wird. Das waren in den Abschlussmonaten zwölf Prüfungen.

Fiel es Ihnen leicht, Ihren bisherigen Beruf hinter sich zu lassen um sich nun voll auf das neue Amt zu konzentrieren?

Teusch: Wenn man das Hobby zum Beruf machen kann, gibt es in der Regel nicht viel zu überlegen. Bei der Aussicht auf die Ausbildung und die Prüfung macht man sich natürlich Gedanken, aber am Ende war ich froh, das zu machen. Ich war auch 30 Jahre in dem anderen Beruf, und irgendwann will man dann auch was anderes machen. Das habe ich in den vergangenen drei Jahren auch noch keinen Moment bereut, außer vielleicht kurz vor einer Prüfung (lacht).

Haben Sie jetzt mehr Zeit für andere Dinge?

Teusch: Ich habe hier in der Kreisverwaltung noch 50 Prozent beim Brandschutz, also Begehung und Brandschutzmaßnahmen bei größeren Bauprojekten. Das kommt zum normalen Geschäft noch dazu. Aber dadurch, dass ich das jetzt im Hauptamt mache, kann ich die verschiedenen Punkte in der Feuerwehr auch nachhaltig angehen. Es war in den letzten Jahren eigentlich nur noch möglich zu reagieren. Neben der 50- bis 60-Stunden-Woche im Hauptberuf hat die starke Belastung durch das Ehrenamt dann auch zu gesundheitlichen und familiären Problemen geführt. Da war ich dann auch kurz davor, das Ehrenamt aufzugeben. Der Landrat hat dann aber gesagt: ,Da machen wir das eher zum Hauptamt,und Sie geben ihren anderen Beruf auf, wenn Sie das möchten.’

Was ändert sich an Ihrer Arbeit durch den Wechsel ins Hauptamt?

Teusch: Jetzt können Projekte zielgerichtet angegangen werden. Das erfordert aber auch die Zusammenarbeit mit anderen Behörden, wie der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) und Polizei. Die sind aber auch nur tagsüber da, da musste man sich früher im Beruf freinehmen und das dann am Wochenende nacharbeiten.

Welche Aspekte konnten Sie bisher im neuen Amt umsetzen?

Teusch: Wir sind jetzt ganz stark dabei, den Gefahrstoffzug zu modernisieren. Wir haben außerdem den Katastrophenschutzzug reaktiviert und aufgestellt. Da bin ich sehr stolz drauf, weil das eine autarke Einheit bei uns im Landkreis ist. Da arbeiten andere Landkreise auch dran, aber wir haben das schon umgesetzt. Und wir sind im Moment dabei, eine Atemschutzübungsanlage zu planen, das ist ein Projekt von einer Million Euro für die Ausbildung der Feuerwehr.

Gab es Dinge die Sie im Ehrenamt nicht umsetzen konnten und die jetzt im Hauptamt möglich sind? Wenn ja welche?

Teusch: Die eben genannten Dinge waren zwar im Plan, wären aber aus Zeitgründen in dieser Qualität nicht umsetzbar gewesen.

Welche Projekte möchten Sie in der Zukunft noch umsetzen?

Der neue hauptamtliche Kreisfeuerwehrinspekteur im Landkreis, Jörg Teusch. Foto: Martina Gorges-Dany