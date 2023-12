Regionalgeschichte Mit „Laubfrosch“ und „Käfer“: Von der Maschinenfabrik zum Kueser Autohaus

Die Geschichte der früheren Maschinenfabrik Julius Heiden Ww. begann 1876 in der damaligen Stadtgemeinde Bernkastel. Dort gründete der Mechaniker Johann Julius Heiden, geboren am 4. Dezember 1848, eine mechanische Werkstatt für Pumpen und Feuerspritzen. Um 1885 verlegte er den Betrieb in die heutige Saar­allee in Kues.