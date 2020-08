Johanna Klären, geborene Kolz, aus Heidenburg hat ihren 100. Geburtstag gefeiert.

Sie wurde in Heidenburg geboren. Hier verbrachte sie auch ihr ganzes Leben bis sie 2013 ins Altenpflegeheim St. Klara in Hermeskeil kam. Sie wuchs als Zweitgeborene mit drei weiteren Geschwistern in einem wohlbehüteten Elternhaus auf. Nach der Volksschule ging sie, wie damals üblich, in „Stellung“, das war eine Haushaltsausbildung, zu einer Gastfamilie in Tawern bei Saarburg. Danach hieß es mitarbeiten im elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb. Sie brachte Zwillinge zur Welt und heiratete 1948. Während ihr Mann die ganze Woche auf Montage war, kümmerte sie sich um die Familie und eine kleine Landwirtschaft. Erst spät, als die Kinder schon aus dem Haus waren, fand sie eine Anstellung in einer Blusenfabrik in Hermeskeil. Hier arbeitete sie bis zur Rente. Viele Reisen mit ihrem Mann in die Berge brachten eine schöne Abwechslung. Heute gehören fünf Enkel und neun Urenkel zu ihrer Familie.