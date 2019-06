Fest : Johannisfest mit viel Musik

Minheim (red) Das Weindorf Minheim feiert von Samstag, 22. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, sein traditionelles Johannisfest. Los geht es am Samstag um 17 Uhr mit der Abholung der Weinmajestäten. Ab 18 Uhr findet ein Hochamt in der Pfarrkirche statt.

Im Anschluss beginnt der moselländische Festabend im Bürgerhaus mit der Minheimer Winzerkapelle. Die Band „Two 4 you“ bietet anschließend Tanzmusik. Das Programm am Sonntag startet um 11.30 Uhr mit Polkamusik der Musikgruppe „Krawolka“ und dem gemeinsamen Mittagessen. Das Kirchenkonzert zum Johannisfest beginnt um 14 Uhr in der Pfarrkirche mit dem MGV Deuselbach, den Chören Vocal Voices, Pop & Soul sowie dem Gemischten Chor Minheim, dem Duo Meret Becker und Anouk Peter, Solistin Gabi Petri sowie Thomas Diedrich an der Orgel.