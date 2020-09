Kultur : Mosel-Kino zeigt Konzert in Wien mit Opernstar

Bernkastel-Kues (red) Das Mosel-Kino in Bernkastel-Kues zeigt am Sonntag, 20. September, ab 17 Uhr den Konzertmitschnitt des Opernsängers Jonas Kaufmann im weltberühmten Wiener Konzerthaus vom Oktober 2019. Auf dem Programm steht Musik von Komponisten wie Johann Strauss, Franz Léhar und Robert Stolz in der Interpretation von Jonas Kaufmann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zusätzlich zeigt Jonas Kaufmann seine persönlichen Lieblingsorte in der Donaumetropole Wien.