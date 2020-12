Personalie : Seit 40 Jahren Metzger mit Leidenschaft

Geschätzte 25 000-mal hat Josef Klein ein Schwein zerteilt. Foto: Metzgerei Bösen

PIESPORT (red) Josef Klein aus Piesport hat seine 40-jährige Betriebszugehörigkeit bei der Metzgerei Bösen in Piesport gefeiert. Am 15. Oktober 1980 hatte Klein seine Lehre als Metzger in dem Familienbetrieb begonnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken