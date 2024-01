Freizeit Josefshof in Graach: Die Spielesaison hat begonnen

Graach · Im Spielehotel Zum Josefshof in Graach bietet Klaus Schmitt bis März spezielle Arrangements an. Er sucht nach einem neuen Gebäude, weil der Pachtvertrag für das besondere Hotel am 31. März endet.

13.01.2024 , 19:00 Uhr

Von Janett Philipps

Vor vielen Jahrzehnten, als noch nicht Fernsehen und Computerspiele die Herrschaft in den Haushalten übernommen hatten, waren in vielen Familien Brettspiele üblich. Diese Tradition ist vielerorts in Vergessenheit geraten. Erst die Corona-Pandemie brachte das gute alte Brettspiel wieder richtig ins Bewusstsein zurück. Hier geht es zur Bilderstrecke: Spielehotel Zum Josefshof in Graach