Vereine : Sängerkreis Bernkastel-Wittlich feiert 50-jähriges Bestehen

Bernkastel-Kues (red) Die Jubiläumsveranstaltung zu 50 Jahren Vereinigung der Sängerkreise Bernkastel und Wittlich fand im Kloster Machern statt. Zahlreiche Zuhörer, darunter einige geladene Ehrengäste, verfolgten unter den geltenden Corona-Bestimmungen das Programm.

Am 21. November 1971 wurde im Sängerheim in Rachtig der Grundstein für die erfolgreiche Zusammenarbeit der zwei Sängerkreise gelegt. Von den Gründern war beim Jubiläumsfest Erich Ströher aus Kleinich anwesend. Landrat Gregor Eibes ging in seiner Rede im Barocksaal des Klosters insbesondere auf das bestehende Drei-Säulen-Modell ein – bestehend aus dem Kreis-Chorverband, Kreis-Musikschule und Kreis-Musikverband. Gleichzeitig betonte er die Wichtigkeit des Chorgesangs und forderte alle Anwesenden dazu auf, Mitglieder zu werben, um den Fortbestand der bestehenden Chöre zu sichern.