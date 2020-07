Wittlich-Wengerohr : Jubiläum in der Autobahnkirche

Wittlich-Wengerohr (red) Eigentlich wollte der „Förderverein Autobahnkirche St. Paul Wittlich“ das Doppeljubiläum mit mehreren Veranstaltungen und zwei Gottesdiensten festlich begehen.

Um den besonderen Termin nicht unbeachtet verstreichen zu lassen, lud der Verein zu einer Eucharistiefeier unter Coronabedingungen ein. Es meldeten sich exakt so viele Interessenten wie in die Kirche nach den Bestimmungen passten – genau 90. Professor Martin Lörsch, Trier, feierte mit der Gemeinde die Eucharistiefeier am Vortag des Festes Peter und Paul. Den musikalischen Rahmen gestalteten Dr. Barbara Görgen-Mahler (Oboe), Michael Kling (Horn) und Dr. Karl-Heinz Musseleck (Orgel). In seiner Begrüßung zitierte der Vorsitzende des Fördervereins, Wolfram Viertelhaus, aus der Begründung der „Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz“, weshalb das Gotteshaus unter Denkmalschutz steht. Die Gottesdienstteilnehmer waren sich einig, dass es gut war, nach so langer Zeit wieder zu einer Eucharistiefeier zusammenzukommen. Foto: Werner Bühler