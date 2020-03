Fernsehen : Jubiläum des Wirtschaftskreises im Offenen Kanal

Bernkastel-Wittlich Das Sendeprogramm des offenen Kanals sieht von Dienstag 31. März, bisSonntag 7. April , folgendes Programm vor:

Am Dienstag zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr gibt es unter anderem den Beitrag zu 25 Jahre Wirtschaftskreis Bernkastel-Wittlich: Hidden Champions - Innovation, Globalisierung, Erfolg; Ein Vortrag von Professor Hermann Simon anlässlich der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen des Wirtschaftskreises Bernkastel-Wittlich (kurzfristige Änderungen vorbehalten). Wiederholungen sind am Donnerstag, 10 Uhr, am Samstag, 3 Uhr, und am Sonntag, 13 Uhr.