Konzert : Jubiläumsfest mit Da Blechauf’n

Longkamp (red) Die Band „Da Blechhauf’n“ (Foto) eröffnet am Freitag, 13. September, das dreitägige Jubiläumsfest zum 90-jährigen Bestehen des Musikvereins Harmonie Longkamp. Die bekannte Blasmusikformation „Da Blechhauf’n“ präsentiert ab 20 Uhr ihr aktuelles Programm „Deschawüh“ auf dem Festplatz bei der Gemeindehalle in Longkamp.

Die Bühnenshow wird vermischt mit Tanz, Artistik, Magie und einem Hauch Ironie. Karten kosten 19 Euro und sind per E-Mail unter vorstand@mvlongkamp.de, im Hofladen Zimmer und im Friseursalon Ruf in Longkamp erhältlich. Am Samstag findet ab 13.30 Uhr eine Bierprobe unter der Leitung von Biersommelier Andreas Dick, Hopfenbauer des Bitburger Siegelhopfens, statt. Verkostet werden acht verschiedene Biersorten und korrespondierende Kleinigkeiten. Karten für die Bierprobe kosten 14 Euro, mit Mittagessen 20 Euro.