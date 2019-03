später lesen Lesung Judith Taschler stellt ihr neues Buch vor FOTO: TV / Maria Noisternig FOTO: TV / Maria Noisternig Teilen

(red) Die Autorin Judith W. Taschler liest am Donnerstag, 4. April, ab 19.30 Uhr aus ihrem neuen Roman „Das Geburtstagsfest“ in der Altstadt Buchhandlung in Wittlich. Anspruchsvoll und raffiniert schreibt die Bestsellerautorin in ihrem neuen Roman über Identität und die großen Wendepunkte im Leben.