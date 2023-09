Aus Schule wird Hotel Nachhaltig und innovativ: Wie es mit dem neuen JUFA-Hotel in Bernkastel-Kues weitergeht

Das ist mal ein ungewöhnliches und gleichzeitig interessantes Projekt. Die ehemalige Realschule in Bernkastel-Kues wird zu einem Hotel umgebaut. Die Sybac-Gruppe aus Kehrig (Eifel), normalerweise auf den Bau von Solaranlagen spezialisiert, lässt die Arbeiten von Firmen aus der Region mit einem Kostenaufwand von etwa zehn Millionen ausführen. Betreiber wird die in Graz (Österreich) ansässige JUFA-Hotelgruppe, die in verschiedenen Ländern mehr als 60 Hotels (1,6 Millionen Übernachtungen pro Jahr) führt.