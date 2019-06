Musik : Vier Bands rocken um den Sieg

Wittlich-Wengerohr (red) Im Jugend- und Bürgerhaus (JuB) Wittlich-Wengerohr steigt am Freitag, 21. Juni, die Party zum dritten Jugend-Band Contest. Vier Nachwuchsbands aus der Region versprechen einen abwechslungsreichen Konzertabend.

Als Bands werden A Study In Pink, Without direction, First Men on Mars und Team Avatar die Bühne rocken. Auch in diesem Jahr winken den Besten wieder attraktive Preisgelder in Höhe von 1200 Euro. „Wir freuen uns auf die Bands und eine mega Stimmung im Publikum“, so das Orgateam des JuB. „Dieser Contest ist nicht ohne die Unterstützung unserer Partner möglich“, betont das Team und dankt der Heimat Krankenkasse, innogy, Reifen Peters, der Sparkasse Mittelmosel Eifel-Mosel-Hunsrück sowie der Vereinigten Volks- und Raiffeisenbank eG. Wer am Ende des Abends den Contest gewinnt und damit den Hauptpreis abräumt, wird die Jury entscheiden und dabei auch die Publikumsresonanz mit einbeziehen. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.