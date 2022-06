Wettbewerb : Wer macht die beste Mucke? Diese vier Jugend-Bands spielen am Freitag beim Wengerohrer Band-Wettbewerb

Volles Haus wünscht sich die Vereinsgemeinschaft Wittlich-Wengerohr auch in diesem Jahr beimJugend-Band-Contest am Freitagabend – hier eine Aufnahme aus früheren Jahren. Foto: Bents Christina

Wittlich-Wengerohr Bereits zum fünften Mal wird bei der Wittlich-Wengerohrer Kirmes ein Jugend-Band Wettbewerb ausgetragen. Vier Gruppen sind in diesem Jahr dabei, zwei aus der Region, eine aus Koblenz und eine aus Montabaur. Dem Gewinner winkt neben einem Preisgeld ein weiterer Auftritt.

Wittlichs größten Stadtteil kennen viele vom „JuB“, dem Jugend- und Bürgerzentrum, in dem viele Veranstaltungen stattfinden, Vereine proben und Feste gefeiert werden. Für die Jugendlichen ist es ebenfalls ein Anlaufpunkt und so hat es sich ergeben, dass man bei der Kirmes, die am „JuB“ stattfindet, den Jüngeren etwas bieten will. Dazu Jörg Juchems, der den Band-Contest mitorganisiert: „Der Freitagabend war bei der Kirmes oft schwach besucht. Daran wollten wir etwas ändern. Die Mischung aus Musik und Jugend war schnell da und so ist die Idee zum Jugend-Band-Wettbewerb entstanden.“ Am Kirmesfreitag hat jede der vier Gruppen eine halbe Stunde Zeit zum Spielen. Dabei achtet die Jury unter anderem auf die musikalische Qualität, die Kreativität, wie viel Stimmung die Musiker verbreiten, wie stimmig man untereinander ist und die Performance.