Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Rettung für Kloster Himmerod : „Das lässt uns fassungslos zurück“ – Widerstand gegen Schließung der Marienburg

Regenbogen über der Marienburg bei Pünderich. Foto: Winfried Simon (sim)

Himmerod/Pünderich Aufatmen in Himmerod, große Verzweiflung an der Mosel: Menschen aus Pünderich und Ehrenamtliche wollen die Schließung der Marienburg und deren Verkauf verhindern. Was sie antreibt: