Verbände : Jugendfeuerwehr Blens zu Gast an der Mosel

Bernkastel-Kues (red) Seit mehr als 25 Jahren ist die Feuerwehr Bernkastel mit der Feuerwehr Blens (Nordrhein-Westfalen) befreundet. Das bedeutet jährliche Besuche, die auch den Jugendlichen beider Jugendfeuerwehren viel Spaß bereiten.

Gemeinsam verbrachten 13 Jugendliche und vier Betreuer zwei Nächte auf der Bärenhalde. Der Besuch begann mit einer Übung, in der sich die Teilnehmer mit Atemschutz in einem verrauchten Keller zurecht finden mussten. Am nächsten Tag wurde eine Stadtrallye veranstaltet. Anschließend gab es Kennenlernspiele am Lagerfeuer. Zum Abschluss gab es am schließlich Spiele und Hamburger bei tollem Wetter.