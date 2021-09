„Sterne des Sports“ : Gewinner des Kresisentscheids: JFV Wittlicher Tal bringt Kinder wieder in Bewegung

Janine Stroh, Christoph Glesius und Alfons Kreutz vom Kreissieger JFV Wittlicher Tal (Bildmitte) präsentieren den großen bronzenen Stern des Sports bei der Siegerehrung in Morbach. Zudem auf dem Bild Jurymitglieder sowie weitere Preisträger der Jahre 2020 und 2021. Foto: TV/Björn Pazen

MORBACH/WITTLICH JFV Wittlicher Tal gewinnt Kreisentscheid beim Vereinswettbewerb „Sterne des Sports“ und 1500 Euro.

Weiterleiten Drucken Von Björn Pazen

(BP) Wie bringe ich Kinder und Jugendliche wieder in Bewegung und helfe ihnen bei einer gesunden Entwicklung? Mit der Antwort auf diese Frage gewann der Jugendförderverein (JFV) Wittlicher Tal in diesem Jahr die Regionalwertung des Vereinswettbewerbs „Sterne des Sports“. Lohn für die erfolgreiche Bewerbung war ein großer bronzener Stern, ein Preisgeld von 1500 Euro und die Nominierung für den Landeswettbewerb. , Der zweite Preis ging an die Gymnastikgruppe der DJK Horath, die für ihr Projekt mit 250 Euro ausgezeichnet wurde. Die Siegerehrung war eingebettet in den Kreistag des Fußballkreises Mosel am Freitag in Morbach.

Aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen erheblichen Einschränkungen für den organisierten Sport hatten sich in 2021 nur diese beiden Vereine aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich beworben. „Wir hoffen in den nächsten Jahren auf mehr Bewerber, daher war es gut, dass wir die Bühne auf dem Fußball-Kreistag nutzen konnten, um andere Vereine zu motivieren, sich nächstes Jahr zu beteiligen“, sagte Günter Wagner, der Vorsitzende des Sportkreises. Der sitzt genau wie der (in Morbach wiedergewählte) Fußballkreis-Vorsitzende Walter Kirsten, die früheren Fußballprofis Harry Koch und Jürgen Roth-Lebenstedt, der mehrfache deutsche Cross-Duathlon und Triathlon-Meister Jens Roth und Schirmherr Gregor Eibes in der Jury des Wettbewerbs, der gemeinsam von Sportkreisen sowie Volks- und Raiffeisenbanken organisiert wird.

Extra Der Vereinswettbewerb „Die Sterne des Sports“ Die „Sterne des Sports“ belohnen seit 2004 das gesellschaftliche Engagement in Sportvereinen. Der Wettbewerb ist eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und der Volksbanken Raiffeisenbanken. Mit dem Wettbewerb wird das ehrenamtliche und soziale Engagement von Sportvereinen gewürdigt. Alle Vereine, die Mitglied in einem Landessportbund sind, können sich bewerben mit Themen wie zum Beispiel Jugend, Senioren, Inklusion, Integration, Familie, Umwelt- und Klimaschutz oder Vereinsmanagement.

Christoph Glesius, Jugendtrainer beim JFV Wittlicher, Tal, stellte das Siegerprojekt vor. Gemeinsam mit dem früheren Lüxemer Spieler Tim Weber und seinem Unternehmen Preventlia hatte der JFV ein Konzept entwickelt, um den Jugendspielern neben Fußball ein breitgefächertes Bewegungsangebot zu vermitteln, vor allem, um Koordination und Beweglichkeit zu verbessern. Während Pandemiezeiten wurden diese Übungen online angeboten. Das Projekt ist Teil des Gesundheitsmanagements im JFV.

Neben den Siegern von 2021 konnten sich auch die Preisträger des Vorjahres in der Baldenauhalle präsentieren: Der SV Morbach und Simone Jung sammeln seit vielen Jahren „Simones Adventscafe“ Spenden für bedürftige Kinder und hatten sich 2020 den großen bronzenen Stern gesichert. Mit der Aktion kamen schon mehrere Tausend Euro zusammen - und wird auch in diesem Winter wieder fortgesetzt. Hinter den Morbachern landete der FC Bischofsdhron auf Rang zwei mit dem Projekt „Unser Dorf ist lebenswert“. Der Verein setzt sich dabei gezielt für junge Familien und das gesamte Dorfleben ein. Dritter wurde die Handballspielgemeinschaft Wittlich für die Integration von über 200 Vereinsmitgliedern in den Wittlicher Handball Cup, eines der bedeutendsten Turniere Deutschlands.