Tourismus : Jugendherberge: Kein Geld für Sanierung

Die Jugendherberge in Traben-Trarbach ist geschlossen. Zuzeit gibt es auch keine konkreten Pläne für eine Wiedereröffnung. Denn die Sanierung liegt auf Eis. Foto: dpa/Patrick Pleul

Traben-Trarbach Die früher beliebte Einrichtung in Traben-Trarbach ist nach wie vor geschlossen. Es fehlen die Mittel, um sie den neuen Brandschutzordnungen anzupassen.

Es war nicht nur für Traben-Trarbach eine Hiobsbotschaft, sondern auch für Bernkastel-Kues, als vor wenigen Monaten bekannt wurde, dass die Jugendherberge geschlossen werden muss. Schließlich ist die Jugendherberge in Bernkastel-Kues schon lange geschlossen, so dass viele Moseltouristen daraufhin in Traben-Trar­bach übernachtet haben.