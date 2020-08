Kirche : Jugendliche hatten viel Spaß an den Fahrrad-Aktionstagen

Foto: Regina Fahle Foto: TV/Regina Fahle

Wittlich (red) „Auf die Räder fertig los“ hieß es in den Sommerferien in der evangelischen Kirchengemeinde Wittlich. Hier trafen sich fünf Tage lang täglich sieben Jugendliche und drei bis vier Erwachsene, um fünf Ziele an abenteuerlichen Fahrrad-Aktionstagen anzusteuern und dabei etwa 1500 Höhenmeter zu überwinden.

Bei den zahlreichen Pausen gab es gekühlte Getränke und Eis und immer auch eine Gelegenheit, durch Geschick, Kreativität, Müllsammeln oder Hilfsbereitschaft aber auch mit etwas Glück Punkte zu sammeln.

Neben Enten-Rennen und Entchen abwerfen stand die Woche aber auch unter dem Thema „Erdüberlastungstag“, einem Instagramprojekt. Daher befassten sich die Jugendlichen mit Müllvermeidung, dem ökologischen Fußabdruck und virtuellem Wasser. Fast täglich stand auch Spiel und Badespaß auf dem Programm. Ein gemeinsames Grillen und eine Siegerehrung mit Radhelmentchen auf Pokalen rundeten die Ferienmaßnahme der evangelischen Kirchengemeinde Wittlich ab.