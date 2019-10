Bildung : Jugendliche können für ein Jahr ins Ausland

Bernkastel-Wittlich Der Rotary Club Mittelmosel-Wittlich will Interesse und Bereitschaft wecken, am weltweiten Jugendaustausch von Rotary teilzunehmen. Beim Rotary Jugendaustauschprogramm gewinnen Schüler umfangreiche Eindrücke über ihr Gastland und kehren mit einem tieferen eigenen Selbstverständnis zurück.

Der RC Mittelmosel-Wittlich vermittelt Jugendliche nach der neunten oder zehnten Klasse weltweit in die Obhut anderer Clubs. Der Club lädt Eltern und Schüler zu einem Info-Abend am 15. Oktober um 19 Uhr ins Cusanus Gymnasium Wittlich ein. Gasteltern und Jugendliche, die im vergangenen Jahr am Rotary-Austauschprogramm teilgenommen haben, berichten über ihre Erfahrungen und geben Tipps.