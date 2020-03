Katholische Kirche : Jugendpfarrer Lehmann wird Spiritual am Bischöflichen Priesterseminar

Trier/Zell/Wittlich Lehmann nimmt ein zusätzliches Amt in Trier an.

(red) Jan Lehmann wird Spiritual im Bischöflichen Priesterseminar Trier. Bischof Stephan Ackermann hat dem Jugendpfarrer auf der Marienburg (Kreis Cochem-Zell) die Aufgabe des geistlichen Begleiters für die Priesteramtskandidaten zum 1. April übertragen. Lehmann wird die Tätigkeit zunächst kommissarisch ausüben; er bleibt Jugendpfarrer der Fachstelle plus für Kinder- und Jugendpastoral Marienburg und Wittlich sowie der Kirche der Jugend Marienburg. In dieser Funktion ist er auch Kirchenrektor auf der Marienburg und Hausgeistlicher für die Jugendbildungsstätte. Zudem wird Lehmann, zunächst bis Ende 2020, Aufgaben in der geistlichen Begleitung der Diakonatsbewerber übernehmen. Jan Lehmann (geboren 1979) wurde 2007 vom damaligen Trierer Bischof Reinhard Marx in Trier zum Priester geweiht. Er war ab August 2007 Kaplan. Seit August 2010 ist Lehmann Jugendpfarrer und Leiter der Fachstelle plus für Kinder- und Jugendpastoral Marienburg und Wittlich sowie Kirchenrektor der Kapelle der Marienburg.