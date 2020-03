Katholische Kirche : Pfarrer Lehmann nimmt zusätzliche Aufgabe an

Pfarrer Lehmann nimmt zusätzliche Aufgabe an

Trier/Zell/Wittlich Lehmann nimmt ein zusätzliches Amt in Trier an.

(red) Jan Lehmann wird Spiritual im Bischöflichen Priesterseminar Trier. Bischof Stephan Ackermann hat dem Jugendpfarrer auf der Marienburg (Kreis Cochem-Zell) die Aufgabe des geistlichen Begleiters für die Priesteramtskandidaten zum 1. April übertragen. Lehmann wird die Tätigkeit zunächst kommissarisch ausüben; er bleibt Jugendpfarrer der Fachstelle plus für Kinder- und Jugendpastoral Marienburg und Wittlich sowie der Kirche der Jugend Marienburg. In dieser Funktion ist er auch Kirchenrektor auf der Marienburg und Hausgeistlicher für die Jugendbildungsstätte. Zudem wird Lehmann, zunächst bis Ende 2020, Aufgaben in der geistlichen Begleitung der Diakonatsbewerber übernehmen.