Projekt : Jugendraum in Starkenburg erfolgreich modernisiert

Starkenburg (red) Der Jugendraum in Starkenburg bietet seit Generationen einen Rückzugsort für die jungen Leute der kleinen Gemeinde. Leider war der Boden des Raumes durch die häufige Nutzung über die Zeit etwas in die Jahre gekommen und hatte eine Modernisierung dringend nötig.

Zu diesem Anlass haben die Jungen und Mädchen der Königstagsjugend Starkenburg tatkräftig mit angepackt und gemeinsam den Boden erneuert. Unterstützt wurde die Aktion von innogy Westenergie durch die Mitarbeiter-Initiative „aktiv vor Ort“ mit einer Fördersumme in Höhe von 2000 Euro. Als Projektpate engagierte sich Gereon Schwarzer, Mitarbeiter von innogy Westenergie am Standort Rauschermühle, der seinen Arbeitgeber erfolgreich um die Förderung gebeten hatte. Bei „aktiv vor Ort“ handelt es sich um eine Initiative von innogy, bei der sich Mitarbeiter in ihrer Freizeit für ihre Mitmenschen engagieren. Wer sich für einen guten Zweck in seinem Heimatort einbringt, erhält bis zu 2000 Euro für das Projekt. innogy unterstützt so das soziale und ehrenamtliche Engagement seiner Mitarbeiter. Foto: Wolfgang Schwarzer