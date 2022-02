Interview : „Alleine geht es nicht“ - Vom Kriminellen zum Metallbaumeister

Trier Mit 15 Jahren überfiel er mit einer Schusswaffe eine Tankstelle. Heute ist er mit 23 Jahren auf dem Weg zum Metallbaumeister. Wie ein ehemaliger Inhaftierter der JSA Wittlich die Kurve gekriegt hat.

Aus kriminellen Kreisen auszubrechen ist schwer, wenn man einmal ein Teil der Szene ist. Egal wie lang die Haftstrafe oder wie gut die Intentionen sind. Zurück im alten Umfeld ist die Versuchung groß und viele ehemals Gefangene werden rückfällig. Doch vor allem bei Jugendlichen besteht oft die Chance, ihr Leben noch zum Besseren zu wenden. So wie im Fall von Simon (Name geändert, siehe Info). Im Interview erzählt er, was er erlebt hat und wer ihn auf seinem Weg begleitet hat.

Simon, wie kam es, dass Du als Jugendlicher schon so früh auf die schiefe Bahn geraten bist?

Simon: Mein Vater hat sich meistens komplett aus dem Leben geschossen und drei bis fünf Tage die Woche getrunken. Er hatte auch aggressive Phasen, in denen er mich geschlagen hat. In dieser Zeit haben wir von Hartz IV gelebt. Ich habe es aber immer wieder geleugnet und so getan, als wäre mein Vater Großverdiener. Ich wollte von anderen akzeptiert werden, also habe ich eine Rolle gespielt, um mich künstlich aufzuwerten. Zu Hause zu sein war für mich immer eine Zeit der Inkonsequenz. Ich konnte machen was ich wollte, ohne dass es irgendjemand gemerkt hätte.

Info Zur Person Im Alter von drei Jahren zog Simon mit seinen Eltern von Sibirien nach Deutschland. Als Teil einer sehr suchtbelasteten Familie geriet er früh auf die schiefe Bahn. Mit 14 Jahren kam er ins Heim, flog dort aber wieder raus, weil er ein Auto gestohlen hat. Mit 15 Jahren war er abhängig von Amphetamin und überfiel mit einem Revolver bewaffnet eine Tankstelle. Nach viereinhalb Jahren in den Jugendstrafabstaleten Schifferstadt und Wittlich, in welcher er eine Ausbildung zum Metallbauer abgeschlossen hat, hat er den Absprung geschafft. Heute ist er clean, hat einen festen Job, eine eigene Wohnung und will bald Metallbaumeister werden.

Mit 14 wurdest Du von Deinen Eltern getrennt, weil sie mit Dir überfordert waren. Doch aus dem Heim bist Du wegen verschiedener Straftaten rausgeflogen. Unter anderem hast Du ein Auto gestohlen, um zu Mc Donalds zu fahren. Was ging damals in Dir vor?

Simon: Ich habe nie über die Konsequenzen nachgedacht. In meinem starken Bewunderungszwang war alles legitim. „Ich nehme ja nur das Auto“, dachte ich mir. „Ich mache ja nichts kaputt“. Danach habe ich wieder bei meiner Mutter gewohnt. Ich wusste wie inkonsequent sie ist, also habe ich das ausgenutzt. Ich war immer unterwegs, ging nicht mehr zur Schule und hatte auch den komplett falschen Freundeskreis. Mit 15 haben die Drogen dann irgendwann überhand genommen, vor allem Alkohol und Amphetamin. Auch wenn alles scheiße war, fühlte ich mich damit wenigstens besser. Es war wie in einer Parallelwelt.

Und wie kamst Du dazu, eine Tankstelle mit einer Schusswaffe zu überfallen?

Simon: Ich hatte jemanden kennengelernt, der schon viele Jahre im Gefängnis gesessen hat. Wir kamen auf die glorreiche Idee: „Lass und doch mal die Tankstelle überfallen“. Also sind wir mit einem Revolver nachts zur Tankstelle gegangen. Amphetamin macht einen hemmungslos, aber als es wirklich soweit war, war ich mit einem Schlag nüchtern. Ich habe panische Angst bekommen und bin eingefroren, wir haben es aber durchgezogen und 1000 Euro erbeutet. Das war nichts Professionelles. Das war Dummheit und jugendlicher Leichtsinn. Es hätte viel schlimmer ausgehen können. Wenn man älter wird, wird einem erst klar, was man da eigentlich gemacht hat.

Wie war es für Dich als 15-Jähriger ins Gefängnis zu müssen?

Simon: Im Gefängnis habe ich immer eine Rolle gespielt, nur um eine möglichst geringe Strafe zu bekommen. Vor Gericht war ich ein demütiges Häufchen Elend, während ich mich vor meinen Freunden gebrüstet habe. Das Ergebnis waren viereinhalb Jahre Gefängnis, zuerst in der JSA Schifferstadt. Dort habe ich auch angefangen zu kiffen und versucht, mir einen Namen zu machen. Ich habe die Chance genutzt, um mich von vornherein als eiskalter Hund zu verkaufen. Ich dachte mir, ich mache als Russe eine Gruppierung auf, schare Leute um mich und setze meine eigenen Regeln durch.

Und das hat funktioniert?

Simon: Anfangs ja. Wir haben Leute erpresst, die andere verpfiffen haben, doch irgendwann ging der Schuss nach hinten los. Nach einer Massenschlägerei mit einer anderen Gruppe kam ich in Isolationshaft und das war‘s. Mir drohte mit 18 Jahren die Verlegung in den Erwachsenenvollzug. Ich dachte mir „scheiße, da kann ich nicht hin. Da sitzen die richtig harten Hunde, die merken sofort, wenn jemand nur so tut.“ Also habe ich mich auf die Sozialtherapie eingelassen.

Wenig Platz und Fenster mit Gittern. Eine Zelle in der JSA Wittlich. Foto: TV/Alexander Wittlings

Und was ist aus Deiner Gruppe geworden?

Simon: Es gab nach der Schlägerei ein Gerichtsverfahren wegen Erpressung und Körperverletzung. Zwei Tage vor der Verhandlung kamen die anderen Inhaftierten zu mir und baten mich, die volle Schuld der Vorwürfe auf mich zu nehmen, damit sie eher rauskommen. Und das habe ich auch gemacht. Aber der einzige, der mich danach besuchen kam, war meine Mutter, sonst niemand. Ab dem Punkt habe ich alles hinter mir gelassen.

Die Therapien und Ausbildungen in der JSA Wittlich werden nicht von allen möglichen Insassen angenommen. Woran liegt das?

Simon: Mit der Sozialtherapie ist es so: Wer bei der Therapie mitmacht, gilt in den Augen der anderen als gebrochen. Man darf, wenn man seinem Ruf nicht schaden will, keine Gemeinschaftsaufgaben übernehmen. Einmal habe ich mich geweigert den Essenswagen zu schieben, also hat meine Sozialarbeiterin zwei Stunden mit mir geredet und mich vor die Wahl gestellt. Entweder ich meine es ernst oder ich kann die Therapie verlassen. Sie hat mir gezeigt, dass es eigentlich richtig dumm ist darauf zu achten, was Leute von mir denken, die ich nie wiedersehe. Und ich wusste, sie hat Recht.

Eine der Wohngruppen in der JSA Wittlich. Foto: TV/Alexander Wittlings

Und hat die Therapie etwas gebracht?

Simon: Ja, danach ging meine Karriere steil bergauf. Ich habe mich richtig mit meinen Problemen befasst und es hat sich gut angefühlt. Es war das erste Mal, dass ich mein normales Gesicht gezeigt habe und das kam viel besser an. Auch die Ausbildung in der internen Schlosserei habe ich angefangen. Die restliche Zeit verging wie im Flug.

Info Die Sozialtherapie in der JSA Wittlich Die Sozialtherapeutische Abteilung (SothA) ist ein besonderer Bereich in der JSA Wittlich, der über das normale Angebot hinausgeht. Die Inhaftierten, die auf der SothA untergebracht sind, wohnen getrennt von anderen Inhaftierten in speziellen Wohngruppen und bekommen gezielte Betreuung durch einen festen Stamm an Bediensteten. Die Therapeutinnen und Therapeuten unterliegen der Schweigepflicht, wodurch die Jugendlichen über alles reden können, ohne Sanktionen befürchten zu müssen.

Warum denkst Du, sind diese Therapien so wichtig?

Simon: Ich habe viele Inhaftierte gesehen, die einfach nur ihre Zeit abgesessen haben und jeder davon wurde rückfällig. Die sind rausgekommen und direkt wieder in ihr altes Umfeld. Es ist ein sehr schwerer Weg als Azubi mit kaum Geld und kleiner Wohnung klarzukommen. Da bereitet einen im Regelvollzug keiner drauf vor. Man braucht einfach die Menschen, die Bezugspersonen. Mein Ausbilder in der Schlosserei war zum Beispiel sehr wichtig für mich. Er war sehr ehrlich zu mir und hat mir auch mal ins Gesicht gesagt, wenn ich ihm auf den Sack gegangen bin. Er hat mich behandelt, wie die anderen Bediensteten, nicht wie einen Gefangenen.

Nach der fertigen Ausbildung in der JSA Wittlich musstest Du Dich für einen Job bewerben. Wie schwer waren für Dich die Bewerbungsgespräche?

Simon: Als die Frau bei meinem ersten Bewerbungsgespräch hörte, dass ich meine Ausbildung im Gefängnis gemacht habe, war sie erstmal baff. Mein Ausbilder, der immer mit dabei war, hat sich direkt dazwischen gestellt und die Kuh vom Eis geholt. Er hat ihr erklärt, wie die Ausbildung in der JSA abläuft und das er für mich bürgt. Und es hat geholfen. Von den zwei Unternehmen, bei denen ich Vorstellungsgespräche hatte, wollten mich beide einstellen.

Glaubst Du, Du hättest ohne Deinen Ausbilder eine Chance im Bewerbungsgespräch gehabt?

Simon: Nein, dann hätte ich ganz schlechte Karten gehabt. Es ist eine sehr ungewohnte Situation und man steht sehr unter Druck. Man legt sich Sachen zurecht, die man dann aber wieder vergisst. Ohne Hilfe ist es auf jeden Fall schwer.

Ein Kugelschreiber, den Simon im Zuge eines Lehrgangs angefertigt hat. Foto: Privat

Hast Du noch Kontakt zu ehemaligen Mitinhaftierten?

Simon: Ich hatte am Anfang noch Kontakt mit Leuten. Aber manche haben sich nur angepasst und nicht richtig an ihren Problemen gearbeitet. In der Therapie gibt es so einen Moment, in dem man ehrlich zu sich ist und es zugibt und auch mal über unangenehme Dinge redet, wie zum Beispiel Sucht.

Inzwischen hast Du eine eigene Wohnung und auch neue Freunde. Wie wichtig ist es Deiner Meinung nach, das alte Leben nach der Haft hinter sich zu lassen?

Simon: Man muss das machen. Der Kontakt zu solchen Leuten zieht dich in Frustmomenten nur wieder rein. Denn wenn der Frust am größten ist, genau dann ist man empfänglich für das Leben davor und dieses unbeschwerte Gefühl.

Was war nach Deiner Haft die größte Herausforderung für Dich?

Simon: Was mich nach der Zeit in der JSA überrascht hat sind die Menschenmassen. Ich stand in Koblenz an einer Ampel und war danach komplett reizüberflutet. Es ist aber generell etwas ganz anderes. Draußen muss man sich um alles selber kümmern. Wenn du denn Antrag nicht stellst, stellt ihn keiner. Das ist bei allem so. Ohne mein Handy wäre ich aufgeschmissen, denn ich muss alles im Kalender eintragen.

Machen da die Sozialtherapie oder die Ausbildung einen Unterschied?

Simon: Natürlich. Im Normalvollzug ohne Therapie wird man überhaupt nicht auf die Gesellschaft vorbereitet. Man kann niemanden, der in so einem Milieu unterwegs war, draußen hinstellen und sagen „mach mal“. Die Menschen gehen immer den bequemen Weg.

Du hast jetzt eine Ausbildung, einen festen Job und bist nun auf dem besten Weg Metallbaumeister zu werden. Was denkst Du, hat bei Dir den Unterschied gemacht?