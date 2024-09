Messen und Märkte Tausende Besucherinnen und Besucher auf dem Merscheider Markt in Morbach

Der Merscheider Markt bleibt Anziehungspunkt für Jung und Alt. Am Samstag­morgen schlendern wahre Besuchermassen durch die Gänge zwischen den Ausstellern auf dem Gelände neben dem Merscheider Sportplatz. Sie chauen an den rund 100 Ständen nach den ausgestellten Produkten – von Kleidung über Lederwaren bis hin zu landwirtschaftlichen Geräten und Haushaltswaren. „Ich denke, dass wir an den drei Tagen wieder 10.000 Besucher haben werden“, schätzt Markus Bohn vom Orga-Team des Merscheider Markts, bei dem die meisten Fäden zusammenlaufen. Ausgerichtet wird er von einer Vereinsgemeinschaft, bestehend aus dem Musikverein Merscheid-Heinzerath, dem Förderverein der Feuerwehr und dem Sportverein Merscheid.